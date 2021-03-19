12 стародруків намагалися відправити посилкою до Грузії – митники

Київські митники перешкодили незаконному пересиланню до Тбілісі (Грузія) в міжнародному експресвідправленні стародруків віком понад 100 років, повідомили у пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.

«За супровідними документами, у відправленні були документи для дисертації вартістю 0 євро. Однак під час митного контролю бандеролі виявилося, що там знаходяться дванадцять книг з явними ознаками старовини: енциклопедія «Восточная война 1853-1856» генерала Богдановича в 4 томах з картами битв; двотомники «История войны 1813 года» та «История войны 1814 года» про історію Німеччини та Франції цього ж автора; «Уставъ благочиния и прочее», запроваджений Катериною II нормативно-правовий акт, який регламентував правовий статус поліцейських органів; «Свита Петра Великаго» Кварді; родовід «O szlachectwie»; перше відділення арморіалу (гербівника) «Гербы родовъ Россійской имперіи: княжеских, графскихъ, баронскихъ и дворянскихъ», – повідомили митники.

Повідомляється, що всі ознаки, які свідчили б про рік видання книг були знищені – сторінки з відповідними позначками вирвані, а обкладинки книг пошкоджені.

«Всі книги написані за старим правописом (з використанням літери ъ наприкінці слів та закінченням –аго), тож їм щонайменше 103 роки, адже Декрет про нову орфографію було запроваджено в РСФРР у 1918 році», – йдеться в повідомленнію

Повідомляється, що митники склали протокол про порушення митних правил, на книги чекає експертиза, яка встановить їх культурну та історичну цінність.

Українським митним законодавством визначено, що культурні цінності виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Однак навіть у цьому випадку вивезення можливе лише за наявністю дозвільного свідоцтва. Крім того, не підлягають вивезенню з України культурні цінності, що занесені до Держреєстру національного культурного надбання, а також внесені до Національного архівного та Музейного фондів України.

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