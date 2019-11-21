Стефанчук поверне державі компенсацію за житло – Арахамія

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук поверне із заробітної плати всі гроші, які держава виплачувала йому як компенсацію за оренду житла, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Руслан Стефанчук – дуже порядна, культурна, інтелігентна людина. Він – людина, за яку я битимуся до останнього. Він все робив законно… Але він вчора написав заяву на ім’я голови Верховної Ради – повернути за власний рахунок відшкодування з його зарплати», – сказав Арахамія 21 листопада в Києві.

За словами голови фракції «Слуга народу», Стефанчук має повне право претендувати на відшкодування коштів за оренду житла, бо не має свого житла в Києві. «Він не такий, як я заможний чоловік, який займався бізнесом. Не треба з цього робити історію», – сказав Арахамія.

За даними руху «Чесно», Руслан Стефанчук живе у квартирі тещі в Києві й отримує компенсацію за житло.

120 народних депутатів у жовтні отримали понад три мільйони гривень як компенсацію за житло.