САП проситиме для Ольги Стефанішиної заставу в розмірі 13,1 млн гривень – прокурор

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін заявив, що проситиме Вищий антикорупційний суд, який 5 серпня обирає запобіжний захід для колишньої віцепремʼєрки з євроінтеграції й експослу в США Ользі Стефанішиній, про заставу в розмірі 13,1 мільйона гривень.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, прокурор розповів про це під час перерви у засіданні.

Він додав, що Стефанішиній повідомили про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення і два епізоди недостовірного декларування.

«Вчора пані Стефанішину було повідомлено про вчинення трьох кримінальних правопорушень. Один епізод стосується незаконного збагачення, сума незаконного збагачення – 13,9 млн гривень. Йдеться про набуття підозрюваною в червні 2024 року двох квартир в ЖК «Файна Таун», які вона доручила придбати в червні 2024 року своїй подрузі, з якою ми бачимо в неї було досить тривале і тісне спілкування… У декларацію також не потрапив автомобіль «Мерседес», яким вона користувалася до призначення послом, з 2021 року. І також не потрапив у декларацію факт користуванням житлом батьків, це квартира на Львівській площі», – сказав прокурор.

Рибалкін зазначив, що стаття про незаконне збагачення передбачає до 10 років позбавлення волі.

Сама Стефанішина раніше заявила, що їй «не було й немає чого приховувати», а повідомлення про підозру не означає встановлення провини.

3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. У дописі у фейсбуці вона назвала завершення роботи «власним рішенням, продиктованим особистими обставинами».