Степанов закликав Раду підтримати законопроєкт про підвищення штрафів за відсутність маски

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 жовтня закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт, яким посилюється відповідальність за неносіння маски у громадських місцях.

Він зазначив, що зараз штраф за відсутність маски у відповідних закладах становить від 170 до 250 гривень.

«Я звернувся на цьому тижні до голови ВР Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати та проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроект, щоб він вступив в дію. Він нам дуже необхідний на це час, коли у нас таке зростання COVID-19», – наголосив міністр.

Про необхідність підвищення штрафів за порушення карантинних заходів Радіо Свобода заявляв і головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Він додав, що законопроєкт було внесено у Раду, але парламентарії «не встигли чи не захотіли» проголосувати його до відпустки. За словами Ляшка, штраф планують збільшити до 17 тисяч гривень.

Від початку пандемії в Україні виявлено понад 387 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 7 196 людей, одужали – майже 159 тисяч. Минулої доби встановлено черговий рекорд – 8 752 нових хворих.