Ліжка для хворих на COVID-19 заповнені на 52% – Степанов

Наразі зайняті 52% ліжок, відведених для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, заявив у ранковому онлайн-зверненні міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він назвав недостовірними повідомлення про заповненість ліжок, які з’являються в медіа та соціальних мережах, не уточнивши, втім, їхній зміст.

«Так, у нас є відповідні проблеми в деяких регіонах, напружена ситуація. Але в той же час хотів би вам повідомити, яка в нас реальна картина в кількості ліжок. Кількість ліжок, які на сьогодні відведені під лікування хворих на ковід, в країні складає 53 445 ліжок. Це загалом по країні. При цьому в лікарнях на сьогодні перебуває 27 792 пацієнта. Ви бачите, що заповненість ліжок складає на рівні 52%», – заявив міністр.

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Він додав, що з цієї кількості 25 996 ліжок забезпечені киснем – «або децентралізовано, або кисневими концентратами», з них 12 162 вільні.

«Є регіони, де в нас напружена ситуація. Це Київ, Черкаська область, Харківська область, ми вважаємо, що там недостатня кількість. Але в нас є чітке розуміння в тому числі з місцевою владою щодо збільшення кількості ліжок із підведеним киснем», – сказав Степанов.

Вранці 23 листопада голова МОЗ повідомив, що за попередню добу вВ Україні виявили 10 945 нових випадків COVID-19. За добу госпіталізували 1 165 осіб, летальних випадків – 124, одужали – 4 143.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 635 689 людей. Одужали 291 060 осіб, летальних випадків 11 075.