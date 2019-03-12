Столтенберґа хочуть послухати в Конгресі США

Керівники Сенату і Палати представників США планують запросити генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга для виступу на спільній сесії Конгресу наступного місяця під час святкування 70-річчя альянсу.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросила Столтенберґа за згодою лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнелла, повідомили представники Конгресу.

Двопартійна демонстрація підтримки НАТО в Конгресі відбувається на тлі стурбованості з приводу позиції президента США Дональда Трампа стосовно альянсу. Він неодноразово скаржився, що інші члени альянсу не платять свою частку для діяльності НАТО, щоб захиститися від загроз, таких як російська агресія. Конгрес, однак, залишається вірним підтримці НАТО.

Більшість країн НАТО не досягають добровільних 2-відсоткових показників ВВП для витрат на оборону. США витратили 3,6 відсотка в 2017 році. Газета Washington Post днями повідомила, що Трамп виступив з пропозицією стягувати з країн повну вартість розміщення військ США плюс 50 відсотків.