Столтенберґ про те, скільки Росія буде вести війну: маємо бути готові до довгострокових заходів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відмовився спрогнозувати, скільки Росія буде готова вести війну проти України, але наголосив, що союзники Києва мають бути готовими до «довгострокових заходів».

«Я не буду спекулювати щодо цього, тому що війна або війни за своєю природою – непередбачувані. І ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Вони довели, що прагнуть вести агресивні дії проти України. Війна почалася не минулого року. Це почалося в 2014 році. Але саме тому меседж всім союзникам і партнерам по НАТО та Контактній групі з питань оборони в Україні полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгострокових заходів, щоб підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», – сказав генсекретар в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Столтенберґа, НАТО буде поруч з Україною в майбутньому, «скільки буде потрібно».

«Бо це буде трагедія для українців, якщо переможе президент Путін, але також і небезпечно для союзників по НАТО. Це продемонструє всім авторитарним лідерам, що коли вони використовують військову силу, щоб отримати те, що вони хочуть, це зробить світ більш небезпечним, а союзників НАТО більш вразливими. Тож моє послання союзникам по НАТО полягає в тому, що в наших інтересах безпеки гарантувати, що Україна переможе. І переможе як суверенна країна, так», – наголосив генсекретар.

Напередодні під час візиту до Києва Єнс Столтенберґ заявив, що Північноатлантичний альянс фокусується, окрім підтримки України в протистоянні російській агресії, також на її потребах після війни.

Він назвав російську агресію проти України токсичним патерном, який потрібно зупинити. Відтак НАТО бачить своєю задачею посилення Збройних сил України.

Генсекретар висловив впевненість, що майбутнє України в НАТО, і повна відповідність стандартам Альянсу допоможе цього досягнути.

Раніше Столтенберґ заявляв, що союзники мають надати Україні більше зброї та матеріальних засобів.

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