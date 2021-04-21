Поліція повідомила про затримання чоловіка через стрілянину по комунальниках у Києві

У поліції Києва повідомили, що протягом години затримали «фігуранта» стрілянини по комунальниках в Печерському районі.

«Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, учасник дорожнього руху вистрелив у працівника комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи на дорозі...Попередньо встановлено, що між водієм авто «Рено» та працівником комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи, виник раптовий конфлікт. Під час інциденту водій вистрелив у ногу співробітнику комунальної служби. Потерпілого госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, для розшуку зловмисника ввели спеціальну поліцейську операцію, завдяки камерам відеоспостереження патрульні встановили напрямок руху автомобіля правопорушника.

«Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника... Слідчим відділом Печерського управління поліції вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – повідомили в поліції.

У «Київавтодорі» 21 квітня повідомили, що невідомий відкрив вогонь і поранив одного з працівників дорожньої сдужби під час ремонтних робіт у Печерському районі столиці. Через словесний конфлікт чоловік вистрелив у механізатора фрези. З місця інциденту водій утік. Пораненого ж госпіталізували.