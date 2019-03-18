Стрілянина в Нідерландах, поліція повідомляє про одного вбитого – ЗМІ

Нідерландська поліція розслідує стрілянину в громадському транспорті в місті Утрехт 18 березня, повідомляють місцеві ЗМІ. За повідомленнями, одна людина загинула.

Поліцейські згодом повідомили, що стрілка ще не затримали, школи Утрехта отримали вказівку тримати двері замкненими.

«У трамваї було здійснено кілька пострілів, кілька людей отримали поранення. Гелікоптери на місці подій, поки що нікого не затримали», – сказала речниця поліції Юст Ланшаг.

Поліція припускає, що стрілянина була терористичним актом. Інших деталей правоохоронці наразі не надають.