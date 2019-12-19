Стрілянина в Москві: один працівник ФСБ загинув, двоє – тяжко поранені

Співробітник Федеральної служби безпеки Росії був убитий під час стрілянини біля будівлі ФСБ на Луб’янці в центрі Москви ввечері 19 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані пресслужби ФСБ.

За повідомленням, нападник, який відкрив вогонь, за попередніми даними, з автомату Калашникова, діяв сам, він «нейтралізований». Раніше ЗМІ писали про кількох нападників.

Особу підозрюваного не повідомляють.

За даними Міністерства охорони здоров’я Росії, ще двоє співробітників ФСБ перебувають у «вкрай тяжкому стані», одного з них – поранення в голову, а всього постраждали п’ятеро людей.

Телеканал RT повідомив у соціальних мережах, що російські спецслужби кваліфікували стрілянину як «терористичний акт».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну повідомили про інцидент.