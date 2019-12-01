Стрілянина в Києві: за кермом обстріляного авто був депутат Київської облради Соболєв – ЗМІ

За кермом автомобіля Range Rover, який обстріляли в центрі Києва 1 грудня, був підприємець та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, повідомляє «РБК-Україна».

Таку ж інформацію наводить і головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. За його даними, Соболєв від’їжджав від ресторану на вулиці Льва Толстого, коли невідомий вистрілив у нього і смертельно поранив дитину в салоні.

В’ячеслав Соболєв родом із Єнакієвого, відомий як підприємець, засновник мережі супермаркетів, яку продав у 2007 році. В минулому був заступником голови національної енергетичної компанії «Нафтогаз».

В 2015 році Соболєв став депутатом Київської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка».

Раніше 1 грудня поліція Києва повідомила про стрілянину в Шевченківському районі міста. Невідомий вистрілив у машину, цілячись у Соболєва, і поранив трирічного хлопчика, який був у салоні. Внаслідок поранення дитина, за повідомленням правоохоронців, померла в кареті «швидкої».