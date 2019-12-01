Поліція: підозрюваним у підриві відділення «Ощадбанку» загрожує до 10 років тюрми

Поліція Києва повідомила подробиці щодо двох чоловіків, затриманих за підозрою в підриві відділення «Ощадбанку» вранці 1 грудня.

За словами начальника столичного управління Нацполіції Андрія Крищенка, підозрюваних двоє – 39-річний іноземний громадянин та 33-річний мешканець Києва, який вже мав судимість.

Як стверджують у поліції, вони підірвали банкомат за допомогою газово-повітряної суміші і забрали касети з грошима. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Дії чоловіків правоохоронці кваліфікують як умисне знищення чи пошкодження майна і крадіжку. В разі визнання їх винними вони можуть отримати до 10 років ув’язнення.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили речові докази – автомобіль, інструменти та частину грошей», – йдеться в заяві пресслужби Києва.

Затриманим вже формально оголосили про підозру, наразі поліція готує матеріали для обрання запобіжного заходу.

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Вранці 1 грудня голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний повідомив, що поліцейські затримали підозрюваних у нападі на відділення державної банківської установи.

В ніч проти 30 листопада невстановлені на той час люди підірвали і пограбували відділення «Ощадбанку» на Русанівці у Києві.

За словами Пишного, зловмисники викрали близько 250 тисяч гривень.