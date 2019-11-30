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30 листопада 2019, Київ 18:10
Новини | Події

В аеропорту «Бориспіль» у багажі пасажира знайшли гранату

Поліція затримала чоловіка, у багажі якого знайшли гранату

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В аеропорту «Бориспіль» у багажі пасажира рейсу «Київ – Хурґада» знайшли гранату. Про це повідомляє поліція.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї», – мовиться у повідомленні.

З’ясувалося, що власником багажу є 36-річний житель Донецька. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

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