В аеропорту «Бориспіль» у багажі пасажира знайшли гранату

В аеропорту «Бориспіль» у багажі пасажира рейсу «Київ – Хурґада» знайшли гранату. Про це повідомляє поліція.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї», – мовиться у повідомленні.

З’ясувалося, що власником багажу є 36-річний житель Донецька. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.