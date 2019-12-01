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01 грудня 2019, Київ 19:58
Новини | Події

В центрі Києва обстріляли автомобіль, загинула дитина – поліція

За даними поліції, невідомий відкрив вогонь у водія, однак поцілив у дитину, яка була в салоні

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Поліція Києва розшукує людину, яка обстріляла автомобіль в центрі міста і смертельно поранила трирічного хлопчика, повідомляє відділ комунікації столичного управління Національної поліції.

Правоохоронці уточнюють, що подія сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Шевченківському районі. Невідомий відкрив вогонь у водія, однак поцілив у дитину, яка була в салоні.

«Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті «швидкої» дорогою до лікарні. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження. О 17.15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку зловмисника, котрий стріляв у автомобіль «Рендж Ровер» і смертельно поранив хлопчика», – йдеться в заяві поліції.

На місці події працюють слідчі, криміналістична лабораторія та кінологи. За повідомленням, поліція опитує свідків та з’ясовує наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати стрілка.

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