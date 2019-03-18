Стрілянина в Нідерландах: кількість вбитих зросла до трьох

Троє людей загинули внаслідок стрілянини в трамваї в Утрехті, Нідерланди, заявив мер міста Ян ван Занен.

Він повідомив, що дев’ятеро людей отримали поранення внаслідок нападу 18 березня. Місцева влада не виключає, що напад міг бути терактом.

Контртерористичний підрозділ поліції розшукує 37-річного Ґьокена Таниша, родом із Туреччини, і застерігає людей не наближатися до нього в разі зустрічі.

У аеропортах та ключових будинках діють посилені заходи безпеки, школи замкнені. Голова Національної контртерористичної служби Петер-Яаап Аалберсберґ повідомив, що найвищий рівень терористичної загрози – п’ятий – діятиме в Утрехті протягом наступних 18 років.

«Ми не можемо виключати терористичного мотиву. Наразі ще чимало неясно, і місцева влада докладає всіх зусиль, аби встановити всі факти», – сказав Аалберсберґ під час прес-конференції.

Він додав, що стрілянина відбувалася в «кількох місцях», однак не став уточнювати.

Вранці 18 березня в Утрехті сталася стрілянина в трамваї. Стрілка наразі не затримали.