Стрілянина в Нідерландах: поліція оприлюднила подробиці щодо підозрюваного

Поліція Нідерландів повідомляє, що розшукує 37-річного чоловіка турецького походження у зв’язку зі стріляниною в трамваї в місті Утрехт раніше 18 березня.

Внаслідок нападу як мінімум одна людина загинула, ще декілька отримали поранення. Поліція не виключає, що інцидент може бути пов’язаним із тероризмом.

За даними правоохоронців, чоловіка, якого розшукують, звати Ґьокмен Таніс, він народився в Туреччині. Разом із проханням допомогти в пошуках і фотографією підозрюваного поліція поширює заклик не наближатися до нього.

Як повідомляють правоохоронці, ймовірний стрілок досі в бігах. На місці стрілянини працюють озброєні поліцейські. Розслідування обставин триває.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скасував зустріч із правлячою коаліцією і наразі проводить нараду щодо ситуації.

Про стрілянину в трамваї Утрехта стало відомо вранці 18 березня.