Число жертв стрілянини в Утрехті зросло до чотирьох

Число загиблих унаслідок імовірного терористичного нападу на трамвай у голландському місті Утрехт зросло 28 березня до чотирьох, повідомили представники обвинувачення.

«Одна із тяжкопоранених жертв стрілянини в трамваї в Утрехті померла сьогодні від отриманих травм. Це був 74-річний чоловік», – ідеться в повідомленні прокурорів.

Підозрюваний в стрілянині у трамваї в місті Утрехт, в результаті чого троє людей загинули і п’ятеро були поранені, у суді в Нідерландах 22 березня визнав свою провину і заявив, що діяв сам.

Суд постановив, що Ґьокен Таниш залишиться під арештом на два тижні, після чого він знову постане перед судом, і тоді його тримання під вартою можуть продовжити до 90 днів.

18 березня озброєний чоловік почав стріляти по пасажирах трамваю в Утрехті. Три людини загинули, п’ятеро були поранені. Головний підозрюваний, 37-річний уродженець Туреччини Ґьокен Таниш, був затриманий через кілька годин після стрілянини. Поліція вважає напад спланованим. Зробити такий висновок дозволила записка, яка була виявлена в автомобілі Таниша.