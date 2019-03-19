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19 Березень 2019, Київ 08:24
Новини | Міжнародні

Поліція затримала підозрюваного в стрілянині у трамваї в Нідерландах

Поліція Утрехта на сторінці у Twitter розмістила підозрюваного у стрілянині в трамваї 18 березня 2019 року

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Поліція Нідерландів повідомила, що заарештувала 18 березня підозрюваного в стрілянині у трамваї в місті Утрехт, в результаті чого троє людей загинули і п’ятеро були поранені. Мотиви стрілка залишаються невідомими. У прокуратурі заявили, що це могло бути викликане «сімейними обставинами». Турецькі державні ЗМІ цитували родичів підозрюваного, заявивши, що він стріляв у родичку в трамваї, а потім і у інших, що намагалися їй допомогти.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що турецькі спецслужби з’ясовують, був цей інцидент терористичним актом чи сімейною суперечкою.

Турецькі ЗМІ цитують Мехмета Таниша, батька підозрюваного, який заявив, що його син має бути покараний в разі доведення його провини.

Поліцейські і рятувальники на місці стрілянини, Утрехт, Нідреланди, 18 березня 2019 року
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Пізніше ЗМІ у Нідерландах повідомили, що ще дві людини були взяті під варту через напад, але причина їхнього затримання чи зв’язок зі стріляниною невідомі.

Вранці 18 березня в Утрехті сталася стрілянина в трамваї. Поліція заявила, що розшукує 37-річного Ґьокена Таниша, родом із Туреччини. Через інцидент школи в Утрехті напередодні були закриті, безпеку в аеропортах та інших ключових будівлях посилили.

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