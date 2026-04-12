Президент Фінляндії повідомив про розмову з Зеленським. До них долучилася Валтонен, яка перебуває в США

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про «чудову» телефонну розмову з своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, до цієї розмови також долучилася міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

«Ми обговорили ситуацію на полі бою, нещодавню поїздку президента Зеленського до регіону Перської затоки та шляхи подальшої підтримки оборонного потенціалу України», – написав Стубб у соцмережі Х.

Зеленський наразі про цю розмову не повідомляв.

Як раніше повідомляв фінський уряд, міністерка Валтонен 9-13 квітня перебуватиме з візитом в США. У Вашингтоні у неї були заплановані декілька зустрічей високого рівня. Також міністерка взяла участь у зустрічі Більдербергського клубу, яка об'єднує політичних лідерів, представників бізнесу, дослідників та журналістів для неформальних та конфіденційних обговорень.