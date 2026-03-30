Єврокомісія схвалила стимулювання оборонної промисловості ЄС та України на 1,5 мільярда євро

Європейська комісія 30 березня ухвалила робочу програму на суму 1,5 мільярда євро в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Як ідеться в повідомленні, програма призначенв для поліпшення та модернізації європейської оборонної промисловості, збільшення виробничих потужностей та забезпечення технологічного прогресу та стійкості.

«EDIP вирішує нагальні проблеми в європейській обороні та безпеці шляхом збільшення промислових виробничих потужностей, посилення співпраці з Україною, зміцнення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проектів, що становлять спільний інтерес, що є значним кроком у зусиллях ЄС щодо покращення безпеки Європи», – вказано в повідомленні.

Понад 700 мільйонів євро підтримають збільшення виробництва ключових оборонних компонентів та продукції, включно з ракетами, боєприпасами та системами боротьби з безпілотниками. У цій сумі є 260 мільйонів євро в рамках Інструменту підтримки України (USI) EDIP, щоб допомогти у відбудові та модернізації оборонної технологічної та промислової бази України шляхом інвестування у спільні проєкти.

Програма європейської оборонної промисловості (EDIP) була схвалена 8 грудня 2025 року. Це одна з багатьох ініціатив, які ЄС здійснив для підвищення своєї оборонної готовності та вдосконалення оборонної промисловості Європи.