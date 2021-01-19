Президент призначив стипендії для молодих письменників і митців

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих письменників та митців «у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва».

Згідно з документом, стипендії президента були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та шести кіномитцям.

Стипендія президента призначається громадянам України віком від 14 до 35 років. Її сума дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня він становить 2 189 гривень.