Регіональну стипендію Радіо Свобода виграла журналістка Олена Високолян

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогла журналістка Олена Високолян. За умовами стипендії протягом восьми місяців вона працюватиме у київському бюро Радіо Свобода.



Олена Високолян закінчила Школу журналістики Українського католицького університету. Працювала у локальному розслідувальному медіа «Наші гроші. Львів», дописувала для всеукраїнських медій, працювала з документальними відеоформатами.



Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олена Високолян працювала над YouTube-форматом NGL.media, співпрацювала з медіа «Люк», благодійним фондом «Голоси дітей» та Danish Refugee Council.



«На Радіо Свобода я хочу посилити свої мультимедійні навички та розширити коло професійних контактів. Попрацювати з різними проєктами Радіо Свобода та поглибити залученість у суспільно-політичний контекст» , – розповідає стипендіатка Regional Reporting Fellowship.

Стипендіальна програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти якісній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Проєкт фінансується коштом гранту від посольства США в Чехії.

Стипендіатів інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюють повний робочий день та отримують можливість виробляти журналістський контент, а також брати участь у редакційних дискусіях.

Раніше стипендіатами програми ставали Антоніна Андрійчук, Ольга Івлєва, Ірина Маслюкова, Юлія Турчинська, Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова та Михайло Штекель.