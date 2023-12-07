Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Регіональну стипендію Радіо Свобода виграла журналістка Олена Високолян

Олена Високолян
Олена Високолян

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогла журналістка Олена Високолян. За умовами стипендії протягом восьми місяців вона працюватиме у київському бюро Радіо Свобода.

Олена Високолян закінчила Школу журналістики Українського католицького університету. Працювала у локальному розслідувальному медіа «Наші гроші. Львів», дописувала для всеукраїнських медій, працювала з документальними відеоформатами.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олена Високолян працювала над YouTube-форматом NGL.media, співпрацювала з медіа «Люк», благодійним фондом «Голоси дітей» та Danish Refugee Council.

«На Радіо Свобода я хочу посилити свої мультимедійні навички та розширити коло професійних контактів. Попрацювати з різними проєктами Радіо Свобода та поглибити залученість у суспільно-політичний контекст» , – розповідає стипендіатка Regional Reporting Fellowship.

Стипендіальна програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти якісній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Проєкт фінансується коштом гранту від посольства США в Чехії.

Стипендіатів інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюють повний робочий день та отримують можливість виробляти журналістський контент, а також брати участь у редакційних дискусіях.

Раніше стипендіатами програми ставали Антоніна Андрійчук, Ольга Івлєва, Ірина Маслюкова, Юлія Турчинська, Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова та Михайло Штекель.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG