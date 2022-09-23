ЗСУ на півдні знищили російський Су-25 – Повітряні сили

На півдні українські військові знищили російський штурмовик Су-25, повідомляє у фейсбуці пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



В оперативному командуванні «Південь» уточнюють, що це сталося в Бериславському районі Херсонщини.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 254 літаки.

Росія про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 21 вересня Москва вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.