Українські десантники збили російського «Грача» – ЗСУ

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 «Грач», повідомляє у фейсбуці командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділ у протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 «Грач. Штурмовик противника був «приземлений» розрахунком зенітного ракетного комплексу», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, ця бригада вже збила 20 російських літаків та 7 вертольотів, а загалом на рахунку Десантно-штурмових військ рівно 100 збитих засобів повітряного нападу противника.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 282 літаки та 267 гелікоптерів. Москва про свої втрати у війні не повідомляє