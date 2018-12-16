Командування Повітряних сил повідомило подробиці загибелі літака Су-27

Прес-центр командування Повітряних сил Збройних сил України повідомив подробиці щодо катастрофи винищувача Су-27, що сталася 15 грудня.

За цим повідомленням, того дня на Житомирщині в районі проведення польотів авіації «спостерігались складні метеорологічні умови, однак планові польоти відбувались при встановленому мінімумі погоди». Льотчик був підготовлений до виконання завдань в таких умовах, запевнили військові.

«Політ тривав близько 30 хвилин. Пілот виконував вправи з курсу бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах, відпрацьовував вправи, притаманні для винищувальної авіації, такі, як навчальні повітряні бої та інші. Літак розбився при заході на посадку між дальнім та ближнім приводом аеродрому Озерне», – мовиться в повідомленні.

За даними командування, Су-27 із бортовим номером «55», що зазнав авіаційної катастрофи на Житомирщині, 1987 року виробництва і є одним із найновіших літальних апаратів цього типу, що є на озброєнні Повітряних сил ЗС України. У 2016 році він пройшов середній ремонт на державних авіаремонтних підприємствах – зокрема, авіаційні двигуни пройшли капітальний ремонт на ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» 8 квітня 2016 року. Протягом експлуатації Су-27 здійснив 824 посадки, провів у небі 479 годин.

«Літак надійшов на озброєння і почав виконувати завдання майже одночасно із загиблим пілотом. Льотчик добре знав цю машину. Наразі усі обставини трагічної події з’ясовуються. На місці катастрофи працює широке коло профільних фахівців командування Повітряних сил ЗС України, Державне бюро розслідувань, правоохоронні органи», – повідомили в Повітряних силах.

15 грудня, як повідомили тоді в Генеральному штабі ЗСУ, в перебігу виконання планових польотів під час заходу на посадку розбився літак Су-27, льотчик загинув.

Військова прокуратура Центрального регіону заявила про початок розслідування падіння винищувача Су-27 поблизу аеродрому Озерне на Житомирщині. За даними відомства, провадження почато за статтею 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Це був уже другий за останні два місяці випадок загибелі пілотів на літаках Су-27. У жовтні під час міжнародних навчань літак Су-27 упав у Вінницькій області близько біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.