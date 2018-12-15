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15 Грудень 2018, Київ 17:38
Новини | Події

На Житомирщині розбився Су-27, загинув льотчик – Генштаб

Військовий літак Су-27

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У Житомирській області під час виконання планових польотів розбився літак Су-27, льотчик загинув, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Це сталося під час заходу на посадку.

«Обставини та причини події з’ясовуються», – вказано в повідомленні.

Це вже другий за останні два місяці випадок загибелі пілотів на літаку Су-27. У жовтні під час міжнародних навчань літак Су-27 упав у Вінницькій області близько біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.

Літак Су-27, ілюстративне фото
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