На Житомирщині розбився Су-27, загинув льотчик – Генштаб

У Житомирській області під час виконання планових польотів розбився літак Су-27, льотчик загинув, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Це сталося під час заходу на посадку.

«Обставини та причини події з’ясовуються», – вказано в повідомленні.

Це вже другий за останні два місяці випадок загибелі пілотів на літаку Су-27. У жовтні під час міжнародних навчань літак Су-27 упав у Вінницькій області близько біля села Уланів. Обидва пілоти, українець і американець, загинули.