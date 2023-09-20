У Росії впав винищувач Су-34

У Воронезькій області Росії винищувач Су-34 зазнав аварії, екіпаж катапультувався, повідомляє російське міністерство оборони.



Це сталося під час виконання планового навчально-тренувального польоту.



«Екіпаж літака у складі двох людей катапультувався та евакуйований на аеродром базування. Загрози їхньому здоров’ю немає», – йдеться у повідомленні.



Літак упав далеко від населених пунктів, на землі руйнувань немає. Як зазначають у російському відомстві, причиною аварії могла стати технічна несправність.

У серні у російській Калінінградській області розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. Це сталося також під час виконання навчально-тренувального польоту.