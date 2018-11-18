Аргентинську субмарину знайшли на дні Атлантики через рік після її зникнення

Аргентинський підводний човен «Сан-Хуан», який зник рік тому недалеко від атлантичного узбережжя країни, знайшла приватна пошукова компанією. Про це повідомляє «Голос Америки» 17 листопада.

Фахівці приватної компанії Ocean Infinity виявили субмарину на глибині 907 метрів в каньйоні на дні Атлантичного океану. За словами міністра оборони Аргентини Карлоса Агуада, на борту підводного човна стався вибух. Міністр не зміг «ні підтвердити, ні гарантувати» того, що судно піднімуть на поверхню.

В останній раз екіпаж субмарини вийшов на зв'язок 15 листопада 2017 року. Після цього підводний човен несподівано пропала. На борту «Сан-Хуана» перебували 44 людини. У пошуковій операції брали участь десятки кораблів і літаків з усього світу.

Траурна церемонія в пам'ять про річницю з дня зникнення субмарини пройшла на військово-морській базі в Мар-дель-Платі 15 листопада. Вшанувати пам’ять підводників приїхав президент Аргентини Маурісіо Макрі.

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