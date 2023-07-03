Суд вирішив взяти під варту Алєксєєва, депутат звинувачення назвав «смішним»

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву (фракція «Європейська солідарність»), повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.

Запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2,2 млн грн.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

30 червня Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала одного із чинних народних депутатів України. За даними спецслужби, він вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

«За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця», – повідомили в СБУ, додавши, що факт отримання нардепом 20 тисяч доларів задокументували і викрили на отриманні другого «траншу».

Сергію Алєксєєву повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Сам депутат назвав звинувачення «смішним».



«Якби був хоч якийсь матеріал, то звинувачували б у взятті хабаря. А оскільки немає жодного матеріалу, то звинувачують у шахрайстві. Це смішне звинувачення», – заявив Сергій Алєксєєв.