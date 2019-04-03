Суд арештував підозрюваного в насильстві щодо постраждалих у ДТП нацгвардійців

Суд в Одесі ухвалив рішення про взяття під варту на два місяці підозрюваного в насильстві щодо постраждалих у ДТП нацгвардійців, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – повідомили в МВС 2 квітня.

У відомстві уточнили, що суд не передбачив для 39-річного місцевого жителя, який раніше був неодноразово засуджений, права на внесення застави.

Військових Національної гвардії України під час несення служби з охорони публічного порядку на території Суворовсього району Одеси 30 березня збив автомобіль, що вилетів на тротуар після зіткнення з іншим авто.

Один із гвардійців загинув на місці ДТП, інші разом зі ще двома цивільними громадянами були травмовані.

Одразу після аварії до постраждалих військових підійшов невідомий та, завдавши декілька ударів, пішов геть, повідомили в МВС. Його невдовзі затримали.