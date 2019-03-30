В Одесі внаслідок наїзду авто загинув нацгвардієць – поліція

В Одесі 30 березня внаслідок наїзду автомобіля загинув боєць Національної гвардії України, який ніс службу по охороні публічного порядку на території Суворовсього району. Про це повідомляє поліція Одеської області.

«Близько сімнадцятої години на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського зіткнулися автомобілі Opel Omega та Mercedes», – мовиться у повідомленні.

П’ятеро осіб, з яких двоє нацгвардійців та троє цивільних, травмовано.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водія Opel затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – зазначили у поліції.

Як повідомив радник начальника Головного управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк, за попередніми даними авто на єврономерах, що поспішало на жовтий на великій швидкості, спричинило ДТП. Після зіткнення з іншою машиною автомобіль вилетів на тротуар де знаходилися бійці НГУ. «Двоє з наряду у тяжкому стані, за їх життя борються медики», – зазначив Форостяк.