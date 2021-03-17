Суд звільнив з-під варти двох колишніх бійців «Торнадо» – адвокат

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» Микиту Куста та Максима Глєбова. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода їх адвокат Руслан Сушко.

За словами адвоката, суд обрав для Куста та Глєбова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сушко зазначив, що раніше Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід на домашній арешт для Анатолія Пламадяли та Бориса Гульчука.

У вересні 2018 року засудженим за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів на Донбасі колишнім бійцям батальйону МВС «Торнадо» оголосили про нову підозру – в підготовці до втечі з-під варти.

«Встановлено, що організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти «Торнадо», за пособництва працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», вчинили тяжкі й особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, які супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів..., а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу», – заявили в ГПУ.

Раніше їм оголосили про підозру в масових заворушеннях, погрозах вбивством і вимаганні. «Злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків», – додали в ГПУ.

За даними слідчих, під час обшуків 9 серпня у камерах ексбійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» в Лук’янівському СІЗО в них вилучили заборонені предмети, зокрема кийки, саморобні вибухові пакети і холодну зброю. Також колишні «торнадівці», утримувані у Лук’янівському СІЗО, чинили опір силовикам під час обшуків у їхній камері, повідомляв речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

Після цих подій двох «торнадівців» перевезли у колонію у місті Буча, одного у колонію Бориспільського району, екскомандира роти Руслана Онищенка етапували в колонію Білої Церкви.

У квітні 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі. Рішення оскаржили. Зараз справа перебуває на розгляді у Верховному суді.

Командир роти Руслан Онищенко засуджений до 11 років в’язниці, його заступник Микола Цукур – до 9 років в’язниці, до 10 років тюрми засуджений Данило Ляшук.

Іллю Холода суд засудив до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадялі – до 8, Максима Глєбова, Микиту Куща, Бориса Гульчука – до 9 років.

Ще чотирьох фігурантів справи суд засудив на умовний термін – Романа Іваша, Андрія Демчука й Микиту Свиридовського до 5 років з відстрочкою на 2 роки, а Юрія Шевченка – до 5 років з відстрочкою 3 роки.

17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецроти міліції «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».