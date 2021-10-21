До суду передано справу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні – прокуратура

Печерська окружна прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка, який погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабінету міністрів України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За результатами стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловік визнаний осудним. Наразі він перебуває під вартою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового слідства підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини.

До суду, зокрема, передали для розгляду по суті обвинувальний акт за статтями про «незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї», «захоплення державної будівлі» та «незаконне зберігання боєприпасів».

4 серпня до будівлі Кабінету міністрів увійшов чоловік, який погрожував підірвати гранату. Згодом правоохоронці вивели його з приміщення і затримали. Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що затриманий брав участь в Антитерористичній операції, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова. Із медіа відомо, що чоловік – колишній боєць батальйону «Айдар» на ім’я Володимир Прохнич. 6 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів і помістив чоловіка під варту.