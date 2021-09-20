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Cуд арештував експосадовця МВС, підозрюваного в убивствах на Майдані

Силовики на даху будинку в урядовому кварталі, Київ, 18 лютого 2014 року

Печерський районний суд Києва 20 вересня обрав запобіжний захід для колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських, підозрюваного у справі про вбивства на Майдані у 2014 році. За повідомленням громадської організації «Адвокатська дорадча група», Спаських заарештували до 6 листопада 2021 року.

«У суботу ввечері його (Спаських – ред.) затримали за дозволом суду в Херсонській області. Прокуратура повідомила Юрію Спаських про підозру по подіях першої половини дня 18 лютого 2014 року, в тому числі в організації умисних вбивств мітингувальників.

У судовому засіданні сьогодні обвинувачення представляв прокурор департаменту ОГПУ у справах Майдану Олександр Супрун», – ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Раніше 20 вересня про затримання експосадовця МВС, не називаючи прізвища, повідомив Офіс генерального прокурора.

Унаслідок дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам, інформують в ОГП.

Шлях Євромайдану

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