Апеляційний суд у Франції заборонив діяльність «центру ДНР» у Марселі – Кулеба

Апеляційний суд у Франції закрив та заборонив діяльність так званого «центру ДНР» у французькому місті Марсель, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив так званий «центр ДНР» у Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення», – написав Кулеба.

«Центр ДНР» було відкрито у Марселі у вересні 2017 року. Він мав статус громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

Французький політик Юбер Фаяр тоді заявив про себе як про «почесного консула «ДНР», і розповідав про знайомство з колишньою генпрокуроркою підконтрольного Україні Криму, а нині депутаткою Держдуми Росії Наталією Поклонською.

Після відкриття цього «представництва» у французькому МЗС підкреслили, що Франція не визнає сепаратистських утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і зберігає прихильність територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.