Суд у Гаазі сьогодні продовжить слухання у справі катастрофи MH17

Окружний суд у Гаазі 1 лютого має продовжити слухання у справі про збиття літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 2014 року. Про це йдеться в анонсі, оприлюдненому днями на сайті суду.

За повідомленням, суд не вважає за необхідне завершити всі процедури розслідування до початку слухання по суті, однак спершу необхідно роз’яснити, які саме процедури досі не закінчені і скільки часу на них треба.

«Суд обговорить, як саме він хоче здійснювати слухання по суті за погодженням із прокуратурою та стороною захисту, до 1 лютого», – йдеться в повідомленні суду.

Засідання має початися о 10 ранку за центрально-європейським часом (11 ранку за Києвом).

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Під час останнього з підготовчих засідань суду 25 листопада суд, зокрема, відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи літака рейсу MH17, про що клопотав захист одного з обвинувачених.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук» зі складу Збройних сил Росії, доставленого перед тим із Росії і відразу після збиття вивезеного назад.

Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 – за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), – почався 9 березня 2020 року в Окружному суді Гааги.

Обвинувачені – троє громадян Росії: Ігор «Стрєлков» Гіркін, який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» незаконного угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського. Також серед обвинувачених громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.