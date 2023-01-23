Суд відмовив в арешті колишнього глави «Нафтогазу» Коболєва. САП оскаржуватиме

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексглави компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Повний текст ухвали оголосять 30 січня.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не погоджуються з цим рушенням суду, і мають намір його оскаржувати.

«Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству. Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції», – повідомили в САП.

19 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про подання до ВАКС клопотання про застосування до колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень.

Сам Коболєв заявив, що передбачав повідомлення підозри, тому повернувся до України.

«Коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», – написав він у своєму фейсбуці.

Раніше 19 січня САП повідомила про оголошення підозри колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» у справі про зловживання службовим становищем. Пресслужба САП не вказує імені посадовця, але оскільки повідомляє про події 2018 року, то це означає, що йдеться про Андрія Коболєва – саме він був на чолі «Нафтогазу України» у цей період.

За даними слідства, посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США. У САП кажуть, що протягом 2018 року голові правління «Нафтогазу України» було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.