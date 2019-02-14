Вбивство Гандзюк: суд після нічної перерви продовжує засідання щодо Мангера

Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжує засідання з обрання запобіжного заходу для голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого Генпрокуратура підозрює в замовному вбивстві активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

Після того, як суд напередодні відмовив у задоволенні клопотання адвокатів про відвід прокурорів, сторони засідання вивчали протоколи допиту підозрюваних, а близько півночі адвокати попросили про перерву у засіданні, яку суддя оголосив до 10:30 14 лютого.

Прокурори вимагають арештувати Владислава Мангера до 3 березня без можливості вийти під заставу.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.