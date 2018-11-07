В суді пояснили, чому відпустили екс-керівника «Мрії» під особисте зобов’язання

Шевченківський суд Києва відпустив під особисте зобов’язання колишнього керівника агрохолдингу «Мрія» Миколу Гуту на клопотання слідчого Національної поліції, стверджують у прес-службі суду.

«Слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, принципів змагальності сторін та диспозитивності, не має права виходити за межі клопотання та застосовувати більш суворий запобіжний захід, ніж про це просить сторона обвинувачення у своєму клопотанні», – йдеться в заяві суду.

«Інтерпол» оголосив Миколу Гуту в міжнародний розшук у 2015 році. В Україні його підозрюють у шахрайстві.

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5 листопада Генеральна прокуратура повідомила про екстрадицію зі Швейцарії громадянина України, розшукуваного за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах. Імені екстрадованого в ГПУ не називають.

З 2002-го по 2014 рік Гута очолював агрохолдинг «Мрія».

Влітку 2014 року компанія «Мрія» оголосила про дефолт – вона не змогла обслуговувати борг у 1,3 мільярда доларів. Згідно з сайтом агрохолдингу, 3 лютого 2015 року його кредитори – переважно європейські й американські інвестори – взяли активи «Мрії» під контроль і реструктуризували її виробничу діяльність.

У вересні 2018 року сільськогосподарські активи «Мрії» придбала саудівська компанія «Saudi Agricultural & Livestock Investment».

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