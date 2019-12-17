Суд просять заборонити уряду призначати Новікова головою НАЗК

Неназваний позивач просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонити уряду призначати Олександра Новікова на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у відповідній заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду, інформує 17 грудня сайт ОАСК.

«Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення комісії від 16 грудня, яким вона визначила з числа кандидатів, що пройшли співбесіду, кандидата Олександра Новікова, як кандидата, який згідно з її рішенням має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям доброчесності; та внесення подання КМУ про його призначення на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції», – ідеться в повідомленні.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсна комісія 16 грудня обрала Олександра Новікова. На фінальному засіданні, яке транслював уряд, кандидатуру Новікова одностайно підтримали усі шестеро членів конкурсної комісії.

Тепер рішення комісії має бути передане до Кабміну на затвердження.

Олександр Новіков є прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України. У 2015 році він був претендентом на посаду голови/першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.