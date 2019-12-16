Новим головою НАЗК обрано Олександра Новікова

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсна комісія 16 грудня обрала Олександра Новікова. На фінальному засіданні, яке транслював уряд, кандидатуру Новікова одностайно підтримали усі шестеро членів конкурсної комісії.

«Ми можемо зараз відкрити вам результати нашого рішення і назвати ім’я кандидата, якого підтримала комісія – це кандидат Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає критеріям, прописаним в законі України про запобігання корупції. Пан Новіков має належний досвід, його стратегічне бачення, результати тестування, відповіді під час співбесіди та решта поданих документів змогли переконати комісію в тому, що він найкраща особа, яка може впровадити реформи, відновити довіру та прозорість в роботі НАЗК», – заявив колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тільман Хоппе.

Тепер рішення комісії має бути передане до Кабміну на затвердження.

Олександр Новіков є прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України. У 2015 році він був претендентом на посаду голови/першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

31 жовтня Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії із обрання нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Співголовами конкурсної комісії стали Тільман Хоппе – від міжнародних представників та Катерина Риженко від української сторони.

Згідно із законом про перезавантаження НАЗК, новообраний голова агентства повинен розпочати роботу до нового року.

20 жовтня Кабінет міністрів призначив Наталію Новак тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.