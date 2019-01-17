Львівський суд арештував депортовану з Росії проросійську активістку Олену Бойко

60 днів у слідчому ізоляторі, без права внесення застави – таке рішення пізно ввечері 17 січня ухвалив Галицький райсуд Львова щодо 59-річної проросійської активістки, журналістки Олени Бойко (Віщур). Від літа 2016 року вона перебувала у Росії і брала участь у російських телепрограмах як експерт, критикуючи українську владу, підтримуючи угруповання «ДНР» і «ЛНР», а 16 січня була депортована в Україну і затримана СБУ.

До 17 березня 2019 року Бойко перебуватиме за ґратами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. При цьому вона має право оскаржити рішення суду.

Суд задовольнив відповідне клопотання слідчих. Сама затримана під час судового розгляду також просила, щоб її утримували за ґратами, заявляючи, що на волі їй загрожує небезпека.

«Людина, яка скоїла злочин проти держави України, зараз буде за ґратами, і це – важливо. Те, що відбувалось у суді, це ще один доказ того, що російське гасло, що «Росія своїх не кидає» не діє... Ця жінка була оголошена у розшук, і коли вона перетнула кордон України, її було затримано працівниками СБУ», – заявив речник управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

Проти Бойко порушена кримінальна справа за статтею 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), що передбачає позбавлення волі від 3 до 12 років).

«Насправді ФСБ і СБУ співпрацюють щодо видання людей, яких розшукують в Україні. Мене переслідують у моїй країні за мою точку зору. Я –редактор ресурсу «Політраша»», – сказала затримана.

Такий закид у СБУ відкидають і зараз розслідують різні версії, чому Росія видворила Бойко.

17 січня Служба безпеки України повідомила, що затримала українську журналістку Олену Бойко. Перед цим її депортували з Росії. Преображенський суд Москви визнав Бойко винною в порушенні правил перебування на території Росії, оштрафував на 5 тисяч рублів й ухвалив рішення про видворення за межі Російської Федерації. Суд встановив, що Бойко незаконно перебувала в Росії з літа 2016 року.

Олена Бойко (справжнє прізвище – Віщур) приїхала до Росії в березні 2016 року для участі в телеефірах у ролі експерта. Вона неодноразово була гостею політичних ток-шоу, де під оплески аудиторії критикувала чинну владу України, а також висловлювала підтримку угрупованням «ДНР» і «ЛНР».