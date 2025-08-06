ЗМІ: суд у Празі виправдав активістів у справі про малюнок прапора України біля будинку посольства РФ

Суд у Праги визнав, що нанесення малюнка українського прапора на тротуарі перед житловим комплексом, який використовує посольство Росії, не є злочином, пише видання Novinky.

Празький суд виправдав сімох активістів, яких звинувачували у пошкодженні майна. Водночас справу передали до міської адміністрації для подальшого розгляду як адміністративного правопорушення.

«Суд врахував обставини діяння, де основною метою обвинувачених було не пошкодження майна, а спровокувати громадську дискусію та висловити підтримку Україні, що охоплена війною», – сказала суддя.

Вона обґрунтувала своє рішення, серед іншого, тим, що не було завдано постійної чи незворотної шкоди майну, дії не були спрямовані проти представників РФ, а обвинувачені не використовували вульгарну лексику та не пошкодили жодного пам’ятника.

Активістів обвинувачували в пошкодженні чужого майна шляхом нанесення українського прапора на тротуар біля «російських будинків» в празькому районі Бубенеч у лютому минулого року.



У травні 2023 року уряд Чехії скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству безкоштовне користування землею в Празі та інших містах. Тепер Росії доведеться платити за оренду землі.