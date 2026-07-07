Суд у РФ відправив до СІЗО депортовану з Туреччини антивоєнну активістку

У Росії Куйбишевський районний суд Санкт-Петербурга змінив запобіжний захід активістці Аріадні Литвинової із заборони певних дій на взяття під варту, повідомила 7 липня пресслужба судів міста.

2025 року проти дівчини порушили справу про так звану дискредитацію російської армії через антивоєнний напис. Суд спочатку відправив Литвинову до СІЗО, але згодом відпустив під заборону певних дій. Пізніше вона поїхала до Туреччини, де живе її батько.

Батько Литвинової Валерій Крижановський розповів ВВС, що його доньку депортували з Туреччини через відсутність документів на перебування в країні. За його словами, у травні цього року між ними виник конфлікт, після якого він із новою дружиною викликали поліцію. Литвинову забрали, оскільки термін її безвізового перебування давно скінчився, розповів батько.

За даними журналістів, дівчина понад місяць перебувала в депортаційному центрі. Після прильоту до Москви її затримали.

Приводом для кримінальної справи проти Литвинової став напис «Убивці. Мир Україні. Свободу політв’язням». За версією слідства, в лютому 2025 року вона залишила цей напис на банерах провоєнної виставки біля арки Головного штабу в Петербурзі. Дівчину оштрафували на 50 тисяч рублів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, також проти неї порушили справу про вандалізм. Пізніше вандалізм перекваліфікували на кримінальну статтю щодо повторної дискредитації армії.

Литвинова раніше навчалася в поліцейському коледжі, але пішла звідти 2023 року – як вона говорила, через незгоду з пропагандою війни проти України.