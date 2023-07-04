Суд у Москві відхилив апеляційну скаргу на арешт кримчанки Умерової

Московський міський суд РФ 4 липня відхилив апеляційну скаргу на арешт кримчанки Леніє Умерової, яку російська влада звинувачує у шпигунстві. Про це повідомила російська агенція ТАСС із посиланням на пресслужбу суду.

«Суд залишив без змін ухвалу Лефортовського районного суду столиці щодо Л.Р. Умерової», – йдеться в повідомленні.

Офіційного рішення щодо апеляційної скарги на арешт Умерової на сайті Мосміськсуду немає.

1 липня «Кримська правозахисна група» повідомляла, що утримуваній Росією кримчанці Лініє Умеровій суд у РФ продовжив термін утримання під вартою на чотири місяці.

У грудні минулого року 25-річній Леніє Умеровій треба було їхати з Києва до Криму, бо її батько страждає від онкологічного захворювання. Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону за порушення правил режимної зони.

Брат затриманої Азіз Умеров розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що його сестра понад три місяці перебувала в центрі для іноземних громадян. 13 березня рішенням суду її вдалося звідти звільнити.

Майже відразу Леніє затримав патруль поліції через відсутність документів, розповідає брат. А російський суд призначив їй покарання – 15 діб арешту. Після цього на дівчину склали ще два протоколи – за те, що вона вчасно не віддала телефон, з якого дзвонила батькам, а також відмовилася виходити з конвойної машини. В обох випадках суд продовжував арешт українки на 15 діб.

5 травня Лефортовський суд Москви заарештував Умерову за звинуваченням у шпигунстві.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила Крим.Реалії, що не може розслідувати затримання Леніє Умерової, оскільки цей злочин стався не в Криму.