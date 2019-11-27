Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд України 27 листопада обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, якого звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень.

Прокуратура просила суд призначити запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Сам Садовий заявив, що у його родини немає 50 мільйонів гривень для оплати такої суми, тому доведеться щось продавати, якщо суд ухвалить рішення про заставу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру міському голові Львова Андрію Садовому. Йдеться про справу, у межах якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

Дії Садового кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.