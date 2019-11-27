Віталій Кличко пропонує взяти мера Львова Садового на поруки

Міський голова Києва Віталій Кличко пропонує взяти свого колегу зі Львова Андрія Садового на поруки. Це сталося 27 листопада на засіданні Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід Садовому. Його звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне.

Прокуратура просить суд призначити запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Садовий заявив, що у його родини немає 50 мільйонів гривень для оплати такої суми, тому доведеться щось продавати, якщо суд ухвалить рішення про заставу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру міському голові Львова Андрію Садовому. Йдеться про справу, у межах якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

Дії Садового кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.