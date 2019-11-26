ВАКС 27 листопада обере запобіжний захід меру Львова

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 27 листопада розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому. Про це повідомляє ВАКС у Facebook.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові Львова», – йдеться у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 12:15.

Дії Садового кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

За словами прессекретаря САП Ольги Постолюк, прокурори клопотатимуть у суді про запобіжний захід для Садового у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.