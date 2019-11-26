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26 листопада 2019, Київ 12:23
Новини | Політика

ВАКС 27 листопада обере запобіжний захід меру Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 27 листопада розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому. Про це повідомляє ВАКС у Facebook.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу міському голові Львова», – йдеться у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 12:15.

Дії Садового кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

/**/ /**/ Він додав, що буде «боротися і перемагати»
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Садовий заявляє, що САП вручила йому підозру

За словами прессекретаря САП Ольги Постолюк, прокурори клопотатимуть у суді про запобіжний захід для Садового у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.

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