Росія: суд відправив до СІЗО журналістку регіональної служби Радіо Свобода

Суд в Казані, столиці Республіки Татарстан (РФ), відправив журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву до СІЗО строком до 5 грудня.

Як повідомляє проєкт «Idel.Реалии», адвокат просив суд призначити запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Засідання суду відбулося у закритому для преси режимі.

Алсу Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. Того ж дня її відправили до ізолятора тимчасового тримання, де вона перебувала до цього часу.

У РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Міністерство юстиції Росії не включало журналістку до реєстру «іноземних агентів».

У Росії це перша кримінальна справа за статтею 330.1 Кримінального кодексу, яку порушили проти журналіста. Курмашова своєї вини не визнає.

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі зі своїм чоловіком та двома дітьми. До Росії вона прилетіла 20 травня через невідкладні сімейні справи. Її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти, і вона не змогла залишити Росію.

Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове обвинувачення.

Курмашева багато років пише про проблеми національних меншин у Татарстані та Башкортостані, про громадянські ініціативи із захисту і збереження татарської мови та татарської культури.

Раніше Комітет із захисту журналістів (CPJ) та «Репортери без кордонів» зажадали негайного звільнення Курмашевої. Вимогу звільнити журналістку також висловили у правозахисній організації PEN America та в Управлінні ООН з прав людини.