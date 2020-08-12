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12 серпня 2020, Київ 16:28
Новини | Події

Визначено суд, який розгляне справу підозрюваних в організації нападу на Катерину Гандзюк

Одним з обвинувачуваних є голова Херсонської облради Владислав Мангер

Дніпровський районний суд Києва розгляне по суті справу обвинувачуваних в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

За повідомленням, таке рішення 12 серпня за поданням голови Печерського районного суду ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду.

Обвинувачуваними в організації нападу на Катерину Гандзюк, в результаті якого вона пізніше померла в лікарні, є голова Херсонської облради Владислав Мангер і помічник-консультант депутата цієї самої ради Олексій Левін.

Обидва перебувають під вартою.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Два роки з дня нападу на Гандзюк: акція під МВС (відео)
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Два роки з дня нападу на Гандзюк: акція під МВС (відео)

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У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

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