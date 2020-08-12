Визначено суд, який розгляне справу підозрюваних в організації нападу на Катерину Гандзюк

Дніпровський районний суд Києва розгляне по суті справу обвинувачуваних в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

За повідомленням, таке рішення 12 серпня за поданням голови Печерського районного суду ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду.

Обвинувачуваними в організації нападу на Катерину Гандзюк, в результаті якого вона пізніше померла в лікарні, є голова Херсонської облради Владислав Мангер і помічник-консультант депутата цієї самої ради Олексій Левін.

Обидва перебувають під вартою.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.